El dólar oficial volvió a dar un salto y cerró a $1.495 en el Banco Nación

Si bien el resultado favorable al Gobierno desactivó tensiones preelectorales y dio paso a una primer jornada de alivio cambiario, el tipo de cambio vuelve a ser demandado esta segunda jornada.

Hoy 17:12

El dólar oficial se mantuvo, en esta segunda jornada poselectoral, al alza: llegó a subir 40 pesos en el día y se vendía a $1.500 en el Banco Nación, aunque cerró la jornada en $1.495. La divisa venía de ceder 3,8% el lunes.

De esta manera, la divisa estadounidense quedó apenas $20 por debajo del cierre del viernes pasado, cuando la demanda por cobertura influyó en su cotización y la llevó a alcanzar su récord nominal.

El blue, en tanto, cotizaba a $1.475, con una brecha del -1,33% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer, acumulaba una suba del 1,37%.

El aumento fue más notorio en el mayorista, que se acercó al techo de las bandas de flotación: operó a $1.473.

Ayer lunes, el mercado bursátil registró una jornada de euforia con ganancias de dos dígitos. Pero, en el frente cambiario, con el pasar de las horas la tendencia fue perdiendo firmeza.