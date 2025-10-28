Preocupación en Racing por Cambeses: el representante adelantó que llegará una “oferta importante”

El futbolista se ganó la titularidad en los últimos partidos y se convirtió en una pieza clave del equipo de Gustavo Costas.

Hoy 12:29

El presente de Facundo Cambeses es inmejorable, pero su futuro en Racing Club podría cambiar muy pronto. En la antesala de la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores ante Flamengo, su representante, Juan Cruz Oller, reveló que el arquero recibirá una oferta importante en diciembre, lo que abre la posibilidad de una salida del club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Va a tener una oferta importante en diciembre. Yo creo que a veces las posibilidades las tenés que aprovechar”, declaró Oller en diálogo con el periodista Flavio Azzaro, dejando entrever que Cambeses podría evaluar su futuro una vez finalizada la temporada.

Una pieza clave en la Academia

Desde su llegada, el arquero de 27 años se consolidó como titular indiscutido bajo la conducción de Gustavo Costas, desplazando a Gabriel Arias y convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del equipo. Su actuación en la ida ante Flamengo, en el Maracaná, fue determinante para mantener con vida a la Academia, que cayó por la mínima diferencia.

En Racing no tienen intenciones de desprenderse del jugador a corto plazo, ya que lo consideran una apuesta a futuro. Su cláusula de rescisión, fijada en 15 millones de dólares, refleja la importancia que tiene dentro del plantel y la confianza que el club depositó en él.

En la órbita de la Selección Argentina

El rendimiento del arquero oriundo de Longchamps también lo llevó a ganarse un lugar en la Selección Argentina, donde fue convocado por Lionel Scaloni y debutó en un amistoso ante Puerto Rico, que terminó con goleada 6-0 para la Albiceleste.

Aunque su vínculo con Racing continúa vigente, las palabras de su representante encendieron las alarmas en Avellaneda. Todo indica que diciembre podría traerle una oferta difícil de rechazar a uno de los futbolistas más regulares y valorados del fútbol argentino.