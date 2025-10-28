Piloto español que aspiraba llegar a la Fórmula 1 confesó que apuñaló y mató a su padre

Según su versión, fue su padre, de 56 años, quien primero tomó el cuchillo durante una discusión en la empresa familiar de venta de aceitunas y encurtidos.

Hoy 12:34

Antolín González, expiloto español de automovilismo de 23 años y exsubcampeón de la Fórmula 3 asiática, reveló haber asesinado a su padre con una puñalada en el cuello durante una fuerte discusión familiar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el pasado 5 de julio en Aranda de Duero, una localidad de unos 33.000 habitantes en la provincia de Burgos, en España.

El joven, que permanece en prisión preventiva desde ese día, declaró esta semana ante el Juzgado de Instrucción N°2 de Aranda de Duero. En su testimonio, González admitió los hechos, pero aseguró que actuó en defensa propia.

Según su versión, fue su padre, de 56 años, quien primero tomó el cuchillo durante una discusión en la nave industrial donde funcionaba la empresa familiar de venta de aceitunas y encurtidos.

El expiloto aseguró que su padre lo atacó con un cuchillo

Durante el forcejeo, se habría producido la mortal puñalada. Tras el ataque, el expiloto escapó del lugar y tiró el arma al río Arandilla, cercano al sitio del crimen. Horas más tarde fue detenido en la pedanía de Sinovas “sin oponer resistencia”, según informaron las autoridades.

Te recomendamos: Video: piloto italiano rompió su propio récord de velocidad con una Ferrari a bordo de un portaaviones

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, pero no pudieron salvar la vida del hombre, que fue encontrado gravemente herido.

El joven piloto, que no contaba con antecedentes penales, relató que la situación se descontroló tras una acalorada discusión entre ambos. Si la Justicia confirma su versión de los hechos, podría beneficiarse con una reducción de pena al considerarse que actuó en defensa propia.

González continúa detenido a la espera del juicio que determinará su responsabilidad en el crimen que conmocionó a la comunidad automovilística española.

Antolín González, el niño prodigio del automovilismo español que soñaba con llegar a la Fórmula 1

Antolín González fue una de las grandes promesas del automovilismo español. Con apenas 13 años, se convirtió en el piloto más joven en subirse a un monoplaza de Fórmula 3, un hito que lo posicionó como una de las figuras con mayor proyección de su generación.

Desde muy chico mostró talento. Según informó el diario Marca, a los 8 años visitó por primera vez el circuito de karting de Villariezo y rompió el récord del trazado en su debut, dejando claro que su futuro estaba sobre el asfalto.

Su carrera avanzó a gran velocidad: compitió en la Fórmula 4 Española, corrió en la Fórmula 3 con el equipo Drivex, participó en el Fórmula Masters China y en las Asian Fórmula Renault Series, donde fue subcampeón en 2018.

Sin embargo, su ascenso se frenó de manera abrupta. La falta de apoyo económico lo obligó a abandonar su sueño de llegar a la Fórmula 1, pese a que su nombre ya era conocido en el ambiente del automovilismo internacional.