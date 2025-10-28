Karina Milei y Santiago Caputo analizan la estrategia electoral de La Libertad Avanza

El encuentro fue convocado al mediodía y busca evaluar el desempeño de La Libertad Avanza en el último tramo político. Ni Martín ni “Lule” Menem participaron.

Hoy 13:11

Karina Milei y Santiago Caputo se reúnen para hacer un balance de la estrategia electoral en medio de tensiones internas. Según pudo saber TN, no participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ni el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. El encuentro fue convocado para las 12, pero se retrasó unos minutos.

En la Casa Rosada reconocen que ambos sectores “se disputarán la autoría de la victoria” y hay diversas lecturas internas sobre qué sector quedó mejor posicionado frente a Javier Milei tras las elección. Continúan las acusaciones cruzadas por las decisiones sobre las alianzas en las provincias y se profundizan las diferencias.

Mientras que los cercanos a la presidenta de La Libertad Avanza acusan a los equipos del consultor de “errar en los pronósticos” sobre las proyecciones del voto en las provincias, en el entorno del asesor mantienen las críticas hacia la decisión de competir por afuera de los armados de los gobernadores dialoguistas en las legislativas de cada distrito.

“Esas decisiones estuvieron mal por cómo afectó el Congreso, no a las elecciones”, expresan. Insisten además con que “afectó al plan económico” y con que condicionó la inestabilidad legislativa del oficialismo, que derivó en la suba del dólar y en el incremento de las tasas en los últimos meses.