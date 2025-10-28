El Cine Renzi comenzó a celebrar Halloween con un novedoso encuentro de disfraces

El segundo encuentro de esta actividad, se realizará este martes 28 de octubre, a las 20. Por lo tanto, siguen a la venta las entradas anticipadas a un valor de $4000, que incluye un cupón para acceder al cuarto tenebroso.

Hoy 13:38

El Cine Teatro Municipal Renzi realizó el lunes, el primer encuentro del “Concurso de disfraces de Halloween", que también contó con la proyección de una película infantil y un recorrido por el “Cuarto tenebroso”.

Cabe destacar que el segundo encuentro de esta actividad, se realizará el martes 28 de octubre, a las 20. Por lo tanto, siguen a la venta las entradas anticipadas a un valor de $4000, que incluye un cupón para acceder al cuarto tenebroso.

La Banda

El director de la histórica sala de proyecciones, Ricardo Aranda, explicó: “Esta actividad tiene que ver con Halloween, que nosotros lo tomamos como parte de una expresión cultural que viene hace mucho tiempo en todo el mundo y en la Argentina también.

Entonces, como un espacio donde se presentan muchos estilos de películas vinculadas al Halloween, pensamos en darle un poquito más”.

“Así es como mis compañeras y compañeros del Cine Teatro Renzi realizaron una ornamentación especial para la ocasión con el fin de agasajar a los chicos, y que no solo tengan la posibilidad de ver una película, sino que sea un evento en sí mismo donde los chicos van a poder tener un premio si tienen ganas de disfrazarse”.

“Esto es una producción del cine con la idea de seguir implementando algo similar en diferentes fechas especiales como el Día del Amigo, el Día de los Enamorados, entre otras”.

Agregó: “Hemos planteado dos jornadas, que son 27 y 28. Tenemos entradas y las estamos vendiendo en la boletería del cine y a través del siguiente número de WhatsApp: 3854172307”.

“Todos aquellos chicos que participen y quieran venir disfrazados de su personaje favorito van a recibir un regalito, porque más que nada, no queremos que sea una competencia, sino una forma de incentivarlos a que se expresen”.

“Finalmente, quiero agradecer al intendente Roger Nediani por la libertad que nos da para trabajar y a mis compañeros y compañeras del Cine Teatro Renzi que son los que tienen estas ideas y las que las llevan a cabo”, finalizó Aranda.