El municipio bandeño impulsa un “Taller de panadería artesanal para emprendedores”

La Dirección de Nutrición Comunitaria dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el “Taller de panadería artesanal para emprendedores”.

Las inscripciones para esta capacitación, que se realizará de manera gratuita y con cupos limitados, se desarrollarán desde el 27 de octubre al 7 de noviembre en las instalaciones de la Dirección de Nutrición Comunitaria sita en calle Yrigoyen N° 59 de lunes a viernes de 8 a 18. Asimismo, se indicó que el único requisito para la inscripción es tener más de 16 años y presentar la fotocopia del DNI.

En este sentido, cabe destacar que semanas atrás se realizó una feria de exposición y venta de productos alimenticios a cargo de los emprendedores que culminaron los talleres de panadería y cocina saludable. La misma tuvo lugar en el Paseo Gabriel Ábalos sobre avenida Besares y contó con una amplia convocatoria por parte de los vecinos bandeños quienes buscan cuidar su salud a través del consumo de alimentos integrales, sin conservantes y libres de azúcar.

En la oportunidad, la directora del área, María Ríos, señaló: “Estas capacitaciones las hemos dictado durante el año de manera gratuita para persona de todas las edades a partir de los 16 años, fueron muy exitosas y por eso tuvimos la iniciativa de realizar ferias itinerantes para que tengan la posibilidad de vender sus productos. Ellos también tuvieron la oportunidad de participar en la feria de emprendedores por el aniversario de la ciudad de La Banda”.

“Es muy importante destacar en este sentido que la mayoría de los que participaron se encuentran sin empleo y estas propuestas les permiten generar una fuente de ingresos; por lo que estamos muy agradecidos con el intendente Ing. Roger Nediani por posibilitar estas actividades que impactan favorablemente en la economía de las familias bandeñas”, finalizó Ríos.