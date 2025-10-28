Ingresar
Presentaron las Copas “60 Años de Canal 7” de la Liga 11/22 de fútbol femenino

El torneo cuenta con la participación de diferentes equipos en primera y segunda división.

Hoy 15:07

Este lunes se presentaron oficialmente las Copas “60 Años de Canal 7” correspondientes a la Liga 11/22 de fútbol femenino, tanto para la Primera como para la Segunda División, en el marco de las celebraciones por el aniversario del canal santiagueño.

Durante la presentación, Carolina Guimard, representante de la liga, destacó la importancia del momento y el acompañamiento del medio en el crecimiento del certamen. “Estamos muy contentos por el comienzo y crecimiento de esta liga. Hoy presentamos estas copas y queremos agradecer a Canal 7, que celebra sus 60 años. Su apoyo es muy valioso para todas nosotras”, expresó.

Por su parte, Marcelo Zapata, gerente de Canal 7 Santiago del Estero, remarcó el compromiso de la señal con el deporte provincial. “El jueves cumplimos 60 años y estamos muy contentos de estar en este hermoso predio. Apoyamos con las dos copas para la Primera y Segunda División, cumpliendo con el objetivo que nos propusimos de apoyar al deporte y difundir sus actividades. Estamos agradecidos que nos permitan participar”, señaló.

De esta manera, la Liga 11/22 de fútbol femenino suma un nuevo impulso institucional en un torneo que sigue creciendo y consolidándose como uno de los espacios más importantes para el desarrollo del deporte femenino en Santiago del Estero.

