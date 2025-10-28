Continúa la entrega de kits para el Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”

La competencia se desarrollará el próximo domingo 9 de noviembre en medio de una gran expectativa.

El tradicional Maratón del Diario El Liberal “60 Años de Canal 7” se correrá el próximo domingo 9 de noviembre y ya se vive con una gran expectativa entre los atletas locales y visitantes. Mientras tanto, continúa la entrega de kits en la sucursal de Tarjeta Sol, frente a Plaza Libertad, donde los participantes pueden retirar su material oficial.

El gerente del Diario El Liberal, CPN Franco Parisini, invitó a los corredores a sumarse a la competencia y destacó la importancia de organizarse con tiempo. “Estamos en la recta final y queremos recordarles a los atletas que pasen a retirar sus kits. Les pedimos especialmente a los vecinos de Santiago y La Banda que lo hagan de forma anticipada, para que en los últimos días puedan hacerlo quienes vienen de otras localidades o provincias. Pueden retirarlos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 21, y los sábados de 8 a 13”, explicó.

Entre los protagonistas de esta nueva edición estará nuevamente el santiagueño Nery Chávez, uno de los grandes animadores del maratón. “Me estoy empezando a sentir mucho mejor para llegar de la mejor manera a los 21 km. Me siento muy confiado. Tengo el récord y vamos a tratar de dar lo mejor posible”, expresó el atleta.

También se mostró entusiasmada Gissel Olivera, otra destacada competidora de la provincia, quien afirmó: “Me siento bien, intentaremos mejorar las marcas y estar en el podio”.

De esta manera, todo está listo para una nueva edición de uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional, que une deporte, historia y celebración en torno a los 60 años de Canal 7.