Con Messi, la Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

El combinado albiceleste concentrará en España y Scaloni hará varias pruebas con vistas al amistoso del 14 de noviembre contra Angola en Luanda.

Hoy 16:05

El 2025 llega a su fin para la Selección Argentina, y con él también la actividad futbolística del combinado nacional. Finalmente, tras varios intentos de la AFA por concretar un segundo amistoso, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará un solo encuentro antes del cierre de la temporada: será el próximo 14 de noviembre frente a Angola, en la ciudad de Luanda, capital del país africano.

La lista de convocados se conocerá esta semana y, como era de esperarse, contará con la presencia de Lionel Messi, además de algunas nuevas incorporaciones que buscan ganarse un lugar en el futuro del seleccionado. El entrenador santafesino planea combinar experiencia con juventud: “Mastantuono y Nico Paz seguramente puedan convivir en un futuro”, habría deslizado el DT, que aprovechará la gira internacional para realizar pruebas y observaciones de jugadores en crecimiento.

Entre las posibles novedades aparecen Julio Soler y Gianluca Prestianni, dos de las figuras destacadas del último Mundial Sub 20. El zurdo del Bournemouth podría sumarse como opción en el lateral izquierdo, una zona que Scaloni sigue rotando entre Tagliafico, Acuña y Nicolás González, mientras que el atacante del Benfica ofrecería desequilibrio y velocidad en ofensiva, al estilo de Thiago Almada en sus primeras apariciones.

Con la mirada puesta en Europa, el cuerpo técnico también sigue de cerca a varios talentos que atraviesan un gran presente. Uno de ellos es Ezequiel “Equi” Fernández, figura en el Bayer Leverkusen, aunque una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda lo dejará afuera de esta convocatoria. En tanto, Valentín Barco y Joaquín Panichelli, dupla destacada del Racing de Estrasburgo, mantienen sus chances de sumarse. El delantero ex River, máximo goleador de la Serie A con ocho tantos en nueve partidos, compite directamente con José Manuel López (Palmeiras) por el puesto de tercer atacante en la Albiceleste.

La preparación de Argentina comenzará el 10 de noviembre en España, posiblemente en la ciudad de Elche, donde el plantel trabajará hasta el jueves 13 antes de viajar a África. Luego del amistoso ante Angola, Messi y varios referentes serán liberados, mientras que el resto del grupo permanecerá en Alicante hasta el 18 de noviembre para continuar los entrenamientos y cerrar el año bajo la conducción de Scaloni.