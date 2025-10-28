Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 OCT 2025
El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y la reforma laboral

Lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada. Desde el 10 de diciembre ingresarán al Congreso los nuevos diputados y senadores electos.

Hoy 18:33

Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la tributaria y el proyecto que quiere sacar los dólares “abajo el colchón”. El llamado se formalizaría esta semana.

El objetivo es aumentar el tiempo que tiene el oficialismo para conseguir los consensos con los gobernadores y con los bloques aliados como el PRO y la UCR.

La búsqueda de diálogo se condice con lo que pidió Javier Milei en la sede de La Libertad Avanza, tras conocer los resultados de las elecciones: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos imaginar”.

Más allá de que La Libertad Avanza haya obtenido más bancas en las dos cámaras del Congreso, deberá conseguir apoyo de los aliados para tener el número que le permitirá avanzar con los distintos proyectos que tiene en su hoja de ruta.

