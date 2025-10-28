Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 OCT 2025 | 12º
X
Locales

Cultura de la Municipalidad anunció los ganadores del concurso de Artes Visuales en Formato Mediano

El jurado calificador estuvo integrado por Milagro Tejerina (Jujuy), Guillermo Rodríguez (Tucumán) y Cecilia Teruel (Santiago del Estero).

Hoy 19:05
artes visuales

La Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Capital anunció a los ganadores del Salón Municipal de Artes Visuales en Formato Mediano 2025, correspondiente a la disciplina de Escultura.

Esta vez, el jurado calificador estuvo integrado por Milagro Tejerina (Jujuy), Guillermo Rodríguez (Tucumán) y Cecilia Teruel (Santiago del Estero), quienes otorgaron el primer premio a Rodolfo Soria por su obra “El último dorado”; el segundo premio a Walter Russo por su obra “Espinas de vinal, caja abanderado, hierro roscado” y el tercer premio a Roberto Eberlé por su obra “El arma de un coyuyo rojo”.

También se hicieron menciones especiales a Sol Diví por “Preludio estival – guardiana”; Mauricio Sarmiento por “Quien dicta la sentencia” y Amalia Martínez Gramajo por “La niña del dulce color de sol”.

Las obras del Salón Municipal de Artes Visuales en Formato Mediano 2025 se exhibirán en la Casa Argañaraz Alcorta a partir del 26 de diciembre a las 19 horas, donde el público podrá apreciar la calidad de las producciones, que reflejan el dinamismo y el talento de la escena artística de nuestra ciudad.

El reconocido certamen busca brindar apoyo institucional a la creación artística y consolidar el enriquecimiento del patrimonio cultural local, lo que constituye un eje de la gestión de la intendente, Ing. Norma Fuentes.

TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La policía detuvo al “Rey de la Inti Huasi” tras asaltar a un kiosquero de calle Lavalle
  2. 2. Una joven apuñala a su pareja durante una discusión por dinero y queda detenida
  3. 3. Detienen a un adolescente de 16 años por robo y secuestran un arma de fabricación casera
  4. 4. Siete barrabravas fueron detenidos por el ataque al Registro Civil de Beltrán
  5. 5. El creador de la canción por los 50 años de Canal 7 habló tras ganar un Grammy con Bizarrap
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT