Cultura de la Municipalidad anunció los ganadores del concurso de Artes Visuales en Formato Mediano

Hoy 19:05

La Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Capital anunció a los ganadores del Salón Municipal de Artes Visuales en Formato Mediano 2025, correspondiente a la disciplina de Escultura.

Esta vez, el jurado calificador estuvo integrado por Milagro Tejerina (Jujuy), Guillermo Rodríguez (Tucumán) y Cecilia Teruel (Santiago del Estero), quienes otorgaron el primer premio a Rodolfo Soria por su obra “El último dorado”; el segundo premio a Walter Russo por su obra “Espinas de vinal, caja abanderado, hierro roscado” y el tercer premio a Roberto Eberlé por su obra “El arma de un coyuyo rojo”.

También se hicieron menciones especiales a Sol Diví por “Preludio estival – guardiana”; Mauricio Sarmiento por “Quien dicta la sentencia” y Amalia Martínez Gramajo por “La niña del dulce color de sol”.

Las obras del Salón Municipal de Artes Visuales en Formato Mediano 2025 se exhibirán en la Casa Argañaraz Alcorta a partir del 26 de diciembre a las 19 horas, donde el público podrá apreciar la calidad de las producciones, que reflejan el dinamismo y el talento de la escena artística de nuestra ciudad.

El reconocido certamen busca brindar apoyo institucional a la creación artística y consolidar el enriquecimiento del patrimonio cultural local, lo que constituye un eje de la gestión de la intendente, Ing. Norma Fuentes.