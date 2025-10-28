Santiago del Estero lideró el nivel de participación en las elecciones legislativas nacionales

Este último domingo hubo un alto compromiso cívico durante las elecciones de medio término.

Hoy 20:16

Santiago del Estero volvió a destacarse este fin de semana por su alto compromiso cívico durante las elecciones legislativas de medio término. Según los datos oficiales, la provincia encabezó el ránking nacional con una participación del 73,06%, superando a distritos como Neuquén (75,41%), CABA (69,28%), Entre Ríos (70,92%) y Salta (66,54%).

El dato reafirma la fuerte cultura democrática que caracteriza al pueblo santiagueño, que una vez más acudió masivamente a las urnas para expresar su voluntad en las distintas categorías: senador nacional, diputado nacional, gobernador y diputados provinciales. En todas ellas, los porcentajes de votos afirmativos superaron el 93%, alcanzando un 98,06% en la categoría gobernador.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en todo el territorio provincial, en un clima de respeto y participación ciudadana. Este nivel de involucramiento no solo refleja la confianza en las instituciones, sino también el valor que los santiagueños otorgan al ejercicio de la democracia como herramienta de transformación política y social, según lo resaltaron también autoridades de la Provincia.