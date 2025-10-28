Zamora celebró el respaldo en las urnas y afirmó que “Santiago demostró 20 años de ser una provincia previsible”

El gobernador y senador electo destacó la masiva participación de los santiagueños, el funcionamiento del sistema BUP y anticipó una transición “ordenada y con continuidad” hacia el nuevo gobierno de Elías Suárez-Silva Neder.

Hoy 22:00

El gobernador Gerardo Zamora, recientemente electo senador nacional por Santiago del Estero, participó este martes del programa Libertad de Opinión, donde agradeció el respaldo obtenido en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre y valoró la jornada democrática vivida en toda la provincia. “Estamos contentos porque los resultados han sido buenos. Hoy vengo a agradecerles a los santiagueños por el resultado categórico y por la jornada pacífica que hemos vivido”, expresó.

Zamora destacó que Santiago del Estero encabezó el ranking de provincias con mayor participación y voto positivo, junto con la Ciudad de Buenos Aires, y atribuyó ese resultado a las capacitaciones implementadas para el uso de la Boleta Única Papel (BUP). “Funcionaron las capacitaciones en los colegios, la participación de la familia y la importancia que los santiagueños le dan a expresarse”, remarcó.

El mandatario también se refirió a la próxima transición gubernamental, tras la elección de Elías Suárez y Carlos Silva Neder, quienes asumirán al frente del Ejecutivo provincial. “Ya estamos conversando con el actual jefe de Gabinete y futuro gobernador. La transición no será difícil porque es parte del gobierno y continuará coordinando equipos. Estoy seguro de que podrá sortear la complejidad económica que atraviesa el país”, sostuvo.

En ese sentido, anticipó que la gestión continuará priorizando la infraestructura y el desarrollo del interior provincial. “Sin caminos, agua y energía es muy difícil crecer. La idea es tener continuidad en los programas provinciales, sin endeudarnos y manteniendo los equilibrios fiscales. Hay muchas obras que fueron paralizadas y otras que seguimos con recursos propios”, señaló.

Zamora insistió en que su labor en el Senado estará orientada a “defender los intereses de los santiagueños” y promover políticas de reactivación económica. “Vamos a trabajar por una etapa de infraestructura y crecimiento, con innovación, juventud y fuerte inversión educativa. Deseo el mejor de los éxitos al nuevo gobernador para que pueda trabajar en la unidad de los santiagueños”, expresó.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado al Gobierno Nacional a convocar al diálogo y a priorizar el equilibrio fiscal como base para la estabilidad social. “Argentina viene de ciclos inestables. Hay que ser muy cuidadosos: no gastar más de lo que ingresa. Eso es lo que garantiza la paz social, y creo que los santiagueños votaron eso. Demostramos 20 años de ser previsibles”, concluyó Zamora, al tiempo que agradeció “a los hermanos comprovincianos por el apoyo y la confianza”.