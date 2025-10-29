Daniel Malnatti se sumó a los saludos por los 60 años de Canal 7 Santiago del Estero

El periodista de TN y Canal 13 envió un afectuoso mensaje al canal santiagueño en el marco de su aniversario número 60, destacando su historia y compromiso con la información.

28/10/2025

En el marco de las celebraciones por los 60 años de Canal 7 Santiago del Estero, el periodista Daniel Malnatti, figura de Todo Noticias (TN) y Canal 13, envió un cálido saludo a la señal provincial que forma parte de la vida cotidiana de los santiagueños desde 1965.

Malnatti felicitó al equipo y al Lic. Gustavo Ick, director del medio, por su extensa trayectoria en la televisión argentina. “Un fuerte abrazo a todos en Canal 7 Santiago del Estero por estos 60 años de historia, feliz cumpleaños”, expresó el periodista en su mensaje.

El saludo de Malnatti se suma al de otras figuras del ámbito nacional y local que destacaron el trabajo del canal en este aniversario especial, celebrando su aporte a la comunicación y su cercanía con la audiencia santiagueña.