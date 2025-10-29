El Inter de Lautaro Martínez busca recuperarse ante Fiorentina en San Siro por la Serie A

El conjunto del Campeón del Mundo recibe este miércoles a la Viola desde las 16.45. Tras la caída ante Napoli, los de Inzaghi necesitan volver al triunfo para no perderle pisada a los líderes.

Hoy 12:09

Por la fecha 9 de la Serie A, el Inter de Milán se enfrenta este miércoles 29 de octubre a Fiorentina en el Stadio Giuseppe Meazza, desde las 16.45 (hora argentina). El duelo será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, con promesa de buen fútbol entre dos equipos con estilos ofensivos y jugadores de jerarquía.

El equipo de Lautaro Martínez, goleador y figura del Neroazzurro, llega golpeado tras caer ante el líder Napoli, resultado que lo dejó con margen reducido en la lucha por la cima del campeonato. En casa, el elenco de Simone Inzaghi buscará reencontrarse con la victoria para no perder terreno y recuperar confianza en su juego.

Por su parte, Fiorentina intentará dar el golpe en Milán y sumar puntos vitales fuera de casa. Con un plantel renovado y nombres de experiencia como David De Gea, Robin Gosens y Moise Kean, el equipo de Florencia apuesta a su solidez defensiva y velocidad en ataque para complicar al local.

Probables formaciones

Inter: Yann Sommer; Bastoni, Acerbi, Akanji; Dimarco, Dumfries; Mkhitaryan, Çalhanoglu, Barella; Lautaro Martínez y Bonny.

Fiorentina: David De Gea; Ranieri, Marí, Pongracic, Gosens; Dodô, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora; Guðmundsson y Kean.