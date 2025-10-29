Milei consolidó su alianza con Trump con un voto histórico a favor del embargo a Cuba

Por primera vez en más de tres décadas, el país se alineó con Washington y rechazó la resolución de la ONU que pide el fin de las sanciones económicas contra la isla.

Hoy 13:47

La Argentina sorprendió este miércoles al votar en contra del levantamiento del embargo de Estados Unidos contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La postura significó un cambio histórico en la política exterior nacional, que durante más de treinta años había apoyado los reclamos cubanos por el fin de las sanciones.

La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 165 países, mientras que solo 7 naciones —Estados Unidos, Israel, Ucrania, Paraguay, Hungría, la República Checa y Argentina— se opusieron. Otros 12 se abstuvieron. Aunque la votación no tiene carácter vinculante, el resultado es simbólicamente relevante, ya que cada año desde 1992 la ONU condena el embargo impuesto a la isla.

El giro de la administración de Javier Milei refleja su alineamiento “sin condiciones” con Washington y con la gestión del presidente estadounidense Donald Trump, con quien el mandatario argentino mantiene una estrecha sintonía política e ideológica. El voto fue impulsado por el nuevo canciller Pablo Quirno, designado tras la salida de Gerardo Werthein, y consolida la estrategia de acercamiento a la Casa Blanca.

Desde 1989 hasta 2024, la Argentina había votado de manera invariable a favor del fin del embargo, en defensa del principio de no injerencia y en reconocimiento del apoyo de La Habana a la causa Malvinas. Ese consenso diplomático se quebró durante la gestión de Milei, quien ya había manifestado su admiración por Trump y su intención de reorientar la política exterior argentina hacia los países occidentales.

El antecedente inmediato de este cambio se remonta a 2024, cuando la entonces canciller Diana Mondino fue desplazada tras una votación en la ONU en la que la delegación argentina mantuvo la posición histórica del país. Su decisión desató la ira del presidente, que ordenó su reemplazo inmediato.

El embargo estadounidense contra Cuba rige desde 1960 y fue endurecido en 1962. Limita las relaciones comerciales, financieras y diplomáticas con la isla, y ha sido denunciado repetidamente como una medida unilateral y contraria al derecho internacional. Pese a los reclamos globales, Washington lo mantiene como herramienta de presión política sobre el régimen cubano.

Con este voto, la Argentina se incorporó por primera vez al grupo de países que respaldan esa política de aislamiento, marcando un quiebre profundo con su tradición diplomática y reafirmando su alineamiento estratégico con la administración de Donald Trump.