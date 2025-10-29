Elecciones UNSE: "Somos una opción a un oficialismo que está empantanado hace 16 años"

Santiago Comán y Marcela Terribile, candidatos a rector y vicerrectora por el Frente de Unidad Universitaria, visitaron los estudios de Radio Panorama en la antesala de las elecciones que se celebrarán en la casa de altos estudios.

Hoy 13:35

En la antesala de las elecciones en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), los candidatos a rector y vicerrectora por el Frente de Unidad Universitaria, Santiago Comán y Marcela Terribile, visitaron los estudios de Radio Panorama para compartir su visión sobre el presente y futuro de la casa de altos estudios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la entrevista, Comán explicó que la fórmula comenzó su camino en mayo de 2024, con una campaña enfocada en el diálogo y el contacto directo con la comunidad universitaria.

“Arrancamos en mayo del 2024 constituyéndonos como fórmula, y un año después nos presentamos públicamente con todas nuestras propuestas. Estos meses recorrimos aulas, instituciones vinculadas, el CONICET, dialogando y profundizando temas que nos preocupan. Somos una opción clara a un oficialismo que está empantanado y que, durante 16 años, no supo resolver problemas que hoy afectan a la UNSE”, expresó.

Entre las principales demandas mencionadas, destacó el equipamiento de los laboratorios, la creación de un comedor universitario -recordando que universidades fundadas al mismo tiempo, como la de Catamarca, ya lo poseen-, la digitalización de la biblioteca y la mejora del transporte hacia las extensiones universitarias en El Zanjón y el Parque Industrial.

También apuntó a la necesidad de una mejor organización presupuestaria dentro de la institución: “La UNSE es la única universidad del país que cortó la provisión de agua, líneas telefónicas e internet, e incluso elementos básicos como papel higiénico o jabón. Ninguna otra lo hizo, a pesar de las restricciones presupuestarias. Entonces algo pasa, y tenemos que ordenar internamente las prioridades”, remarcó Comán.

Por su parte, Marcela Terribile subrayó la importancia de fortalecer las condiciones laborales del personal docente y no docente como parte de un proyecto de transformación institucional.

“Uno de los temas más álgidos es la estabilidad laboral. Necesitamos volver a formar nuestros cuadros docentes, que se han desmantelado o están distribuidos de manera inequitativa. Queremos una universidad que garantice calidad académica y que sus trabajos finales sean respuestas para la comunidad”, sostuvo.

Terribile señaló que la propuesta del Frente de Unidad Universitaria apunta a recuperar el prestigio institucional, promover la reflexión y el respeto y reafirmar la pertenencia universitaria frente a los desafíos actuales.

“Este 5 de noviembre tenemos que elegir si queremos seguir por el mismo camino o si optamos por el diálogo y la transformación. Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar y decidir qué universidad queremos construir”, concluyó.