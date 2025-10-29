Por qué Alpine todavía no anuncia a Franco Colapinto para 2026

El piloto argentino ya tiene todo acordado para ser titular en 2026, pero el anuncio oficial se espera recién en la previa del Gran Premio de San Pablo.
Franco Colapinto está listo para dar un gran salto en su carrera: su continuidad en la Fórmula 1 con Alpine para la temporada 2026 es prácticamente un hecho, aunque el anuncio oficial aún no se produjo. Según distintas fuentes internacionales, el acuerdo ya está cerrado y el argentino firmó a principios de 2025 un contrato por cinco años, cedido desde Williams.
A pesar de contar con contrato, la titularidad no estaba asegurada. Sin embargo, tras el mal inicio de Jack Doohan, Colapinto logró imponerse y quedarse con el asiento #43 gracias a su rendimiento consistente y a superar a su compañero Pierre Gasly en varias carreras, incluidas Singapur y Estados Unidos. Incluso desafió órdenes de equipo de manera estratégica, demostrando carácter y capacidad para manejar situaciones de presión.
El argentino, sin experiencia previa en Alpine ni pretemporada, logró equilibrar la balanza frente a Paul Aron, otro candidato al asiento, mostrando velocidad y adaptabilidad en pista. Además, trajo consigo respaldo económico de sponsors como Mercado Libre, que volverá a lucir su color amarillo en Brasil.
Por estas razones, la escudería decidió esperar para hacer el anuncio en un momento simbólico: la previa del Gran Premio de San Pablo, el “Gran Premio de casa” para Colapinto. Según el propio piloto, solo es cuestión de tiempos: el acuerdo ya está sellado, y el anuncio oficial es inminente.