Sarmiento ya tiene todo confirmado para enfrentar a Atenas de Río Cuarto en el Ciudad de La Banda

El conjunto bandeño recibirá este domingo al elenco cordobés por la vuelta de la Tercera Fase de la Reválida. Tras el 1-0 en contra, los dirigidos por Molins están obligados a ganar para avanzar.

Hoy 17:57

Sarmiento ya tiene todo confirmado para el duelo decisivo frente a Atenas de Río Cuarto, válido por la vuelta de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro se jugará este domingo 2 de noviembre desde las 18.00 en el estadio Ciudad de La Banda, con arbitraje de José Manuel Díaz (Villa Mercedes), asistido por Hugo Fleitas (Rosario) y Bruno Pezzotta (Alcorta); mientras que Federico Ojeda (Villa Mercedes) será el cuarto árbitro.

Tras la derrota por 1 a 0 en la ida, el elenco dirigido por Molins necesita una victoria para seguir con chances de clasificación. El equipo bandeño buscará hacerse fuerte de local y revertir la serie ante un rival siempre complicado como el conjunto cordobés.

Sarmiento no podrá contar con Claudio Vega, quien decidió desvincularse del club en medio de la llave para sumarse a Unión Santiago, con vistas al Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. Pese a la baja, el plantel confía en su poderío y en el apoyo de su gente para ir por la clasificación.

