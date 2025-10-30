Ingresar
Canal 7 Santiago del Estero cumple 60 años: décadas de trabajo, compromiso y amor por la provincia

En este aniversario tan especial queremos decirte, con el corazón, gracias por acompañarnos.

Hoy 09:16
Canal 7

Hoy no es un día más. Es un día que nos invita a mirar hacia atrás y reconocer el largo camino recorrido. Hace 60 años nacía un sueño: el de construir un canal que reflejaría la identidad de los santiagueños, que contara nuestras historias, nuestras alegrías y también nuestras luchas. Desde entonces, Canal 7 fue testigo y protagonista de la historia de nuestra provincia.

Crecimos con vos, con tus costumbres, con tus emociones, con tu manera de sentir y de vivir. Estuvimos en cada momento importante, acompañando a las familias, informando con responsabilidad, entreteniendo con respeto y apostando siempre a la verdad. Porque más allá de las pantallas, lo que nos une es un lazo humano, profundo, que se renueva cada día.

En estos 60 años compartimos risas y también silencios difíciles. Lloramos con vos las pérdidas que marcaron a nuestra comunidad y celebramos con orgullo cada logro colectivo. Aprendimos a transformarnos con el tiempo, adaptándonos a los cambios tecnológicos, pero sin perder nuestra esencia: la de ser un canal cercano, hecho por y para los santiagueños.

Nada de esto hubiera sido posible sin quienes están del otro lado. Tu confianza y tu compañía son el motor que nos impulsa a seguir creciendo. Gracias por elegirnos, por permitir que seamos parte de tu hogar, de tus mañanas, de tus tardes y de tus noches.

En cada rincón de la provincia hay una historia que nos une. Desde Garza, en el departamento Sarmiento, Domingo Campo, de 78 años, nos compartió su emoción y sus recuerdos en este aniversario tan especial. Contó cómo conoció el canal cuando apenas llegaba la señal a su pueblo y cómo, con el paso del tiempo, él y su familia hicieron de Canal 7 un integrante más de su casa. “Siempre los vemos —nos dijo—, porque Canal 7 es parte de nuestra vida”.

Historias como la de Domingo nos llenan de orgullo y nos recuerdan que este aniversario es compartido con todos ustedes. Como expresó el director, el Lic. Gustavo Ick: “Este nuevo aniversario es compartido con todos ustedes. Gracias por permitir que Canal 7 sea uno más en sus hogares; es nuestro mejor valor y nuestro mayor compromiso”.

Sesenta años después, seguimos soñando. Seguimos creyendo en la comunicación como puente, en la información como derecho, y en la televisión como espacio de encuentro. Este aniversario no es solo una fecha: es un homenaje a todos los que formaron y forman parte de esta historia —trabajadores, técnicos, periodistas, productores, y sobre todo, vos, nuestro televidente.

Gracias por estos 60 años compartidos. Gracias por dejarnos entrar en tu casa, por acompañarnos, por ser parte de esta gran familia que es Canal 7 Santiago del Estero. 

Con el acompañamiento de su director, Lic. Gustavo Ick, y de todo el equipo que hace posible cada emisión, renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo juntos la historia de la televisión santiagueña.

