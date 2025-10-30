Según la psicología, estos son los 4 colores de la gente exitosa

El color de la ropa que usamos habitualmente también habla de nosotros y hay algunos que usan las personas con éxito porque generan armonía, credibilidad y expresan una mayor inteligencia.

Hoy 08:23

Hay personas que se muestran permanentemente seguras de sí mismas, tienen éxito en lo que emprendan y es en su manera de vestirse donde podría estar la clave de ello, más precisamente en los colores de ropa que usa en cada ocasión y que influyen en la percepción y las emociones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la psicología, nuestra mente responde al color de manera inmediata, incluso antes de procesar la forma o el contenido, por lo cual un tono elegido con acierto puede modificar por completo el impacto interpersonal. La colorimetría estudia la percepción física del color y nos da una guía para tomar decisiones que generen armonía y credibilidad.

La psicología del color sugiere que las tonalidades no solo son un gusto personal, sino una herramienta que influye en cómo las personas son percibidas y en las sensaciones que inducen. Según Jonathan García, psicólogo de la Universidad de Barcelona, los colores pueden provocar determinadas sensaciones y actitudes debido a causas biológicas y culturales, ya que, las personas que buscan destacarse suelen optar por paletas estratégicas que refuercen su identidad y potencien la percepción de seguridad y liderazgo.

Cuáles son los colores que pueden potenciarnos

Los especialistas indican que hay ciertos colores que se asocian históricamente con el triunfo y se trata de tonos que refuerzan la presencia y el impacto de una persona, a la vez que influyen directamente en la percepción externa. Entre todas las gamas posibles, hay cuatro colores que se repiten en quienes proyectan equilibrio y seguridad.

El primero es el azul, asociado al cielo y al mar, y, por lo tanto, a la estabilidad y la confianza, ya que el mismo transmite calma, autoridad y fiabilidad, aunque también cierta distancia emocional y no es una casualidad que sea el color preferido para entornos laborales o entrevistas importantes porque además inspira competencia y serenidad.

En tanto, el negro, representa poder, elegancia y sofisticación y, aunque su uso constante puede transmitir frialdad o tristeza, cuando se lleva con estilo puede resultar magnético, pero si se abusa de él, puede generar desconfianza, por lo cual en el punto medio está su fuerza.

El blanco, en cambio, evoca pureza y claridad, es el color del orden y de la apertura mental, aunque también del perfeccionismo y es el que transmite equilibrio, mientras que el dorado es el tono más asociado con el éxito, la riqueza y el prestigio. Según indica García, este color, psicológicamente, evoca una sensación de poder, abundancia e iluminación, a la vez que simboliza lo divino y lo eterno, se asocia a la sabiduría y la generosidad y transmite calidez y optimismo, lo que ofrece una energía positiva.