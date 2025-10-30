Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 OCT 2025 | 18º
X
Locales

Canal 7 recibe felicitaciones de toda la provincia en su cumpleaños 60

Entidades gubernamentales, estatales y privadas enviaron sus saludos por un nuevo aniversario.

Hoy 11:09
Canal 7

Este 30 de octubre, Canal 7 de Santiago del Estero celebra 60 años de vida institucional y numerosas instituciones, organismos gubernamentales, empresas y entidades privadas hicieron llegar sus felicitaciones al equipo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde su fundación, Canal 7 se consolidó como el primer canal de televisión de la provincia y un referente en la producción de contenidos informativos, educativos y culturales. En este aniversario, la comunidad institucional reconoce su trayectoria y el trabajo cotidiano de directivos y trabajadores que hacen posible la señal.

Los saludos reflejan el reconocimiento al canal como un espacio de comunicación y cercanía con los santiagueños, reafirmando su rol en la provincia tras seis décadas de historia televisiva.

TEMAS 60 años de Canal 7

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Racing no pudo revertir la serie y quedó eliminado de la Libertadores ante Flamengo en Avellaneda
  2. 2. Diego Armando Maradona: la vigencia del mito a 65 años de su nacimiento
  3. 3. En el Parque Mama Antula más de 1000 alumnos de los jardines municipales participaron de un campamento de egresados
  4. 4. Niño de 8 años está internado grave después de que se le cayera encima un arco de handball
  5. 5. Aprehendieron a una mujer acusada de rociar con combustible y prender fuego a su pareja en Monte Quemado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT