Canal 7 recibe felicitaciones de toda la provincia en su cumpleaños 60

Entidades gubernamentales, estatales y privadas enviaron sus saludos por un nuevo aniversario.

Hoy 11:09

Este 30 de octubre, Canal 7 de Santiago del Estero celebra 60 años de vida institucional y numerosas instituciones, organismos gubernamentales, empresas y entidades privadas hicieron llegar sus felicitaciones al equipo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde su fundación, Canal 7 se consolidó como el primer canal de televisión de la provincia y un referente en la producción de contenidos informativos, educativos y culturales. En este aniversario, la comunidad institucional reconoce su trayectoria y el trabajo cotidiano de directivos y trabajadores que hacen posible la señal.

Los saludos reflejan el reconocimiento al canal como un espacio de comunicación y cercanía con los santiagueños, reafirmando su rol en la provincia tras seis décadas de historia televisiva.