Histórico: la final de la Copa Argentina tendrá VAR por primera vez

Independiente Rivadavia y Argentinos definirán el título el 5 de noviembre con Nicolás Ramírez como árbitro y la gran novedad tecnológica del certamen.

Hoy 14:50

Por primera vez en la historia, la Copa Argentina contará con VAR. La AFA confirmó que Nicolás Ramírez será el juez principal de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, que se disputará el martes 5 de noviembre, con estadio y horario aún por confirmar. La gran novedad será la incorporación del sistema de videoarbitraje, que se usará de manera oficial en el torneo más federal del país.

Ramírez estará acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, Fabrizio Llobet como cuarto árbitro y Eduardo Lucero como quinto. En el VAR estarán Héctor Paletta y Pablo Dóvalo (AVAR), quienes tendrán la tarea de revisar las jugadas polémicas del encuentro decisivo.

El réferi llega con experiencia en duelos calientes: dirigió los clásicos entre Racing e Independiente, el San Lorenzo–Huracán y la final de la Primera Nacional entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn, donde también hubo intervención del VAR. Esta será, sin embargo, la primera vez que la tecnología se utilice en una final de Copa Argentina, tras años en los que su implementación se postergó por motivos presupuestarios y de infraestructura.

En lo deportivo, Independiente Rivadavia alcanzó la final tras eliminar a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y River, mientras que Argentinos Juniors dejó en el camino a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano. El ganador no solo se quedará con el trofeo, sino que también obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores 2026.