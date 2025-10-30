Fuentes supervisó el avance de la segunda etapa de la obra de repavimentación de la Av. Colón

La intendente de la Capital recorrió la obra que se extiende desde Alvarado hasta La Rioja.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, encabezó un recorrido por la obra de la segunda etapa de repavimentación de la avenida Colón, que se extiende desde Alvarado hasta La Rioja.

Acompañada por vecinos y frentistas, la jefa comunal supervisó el desarrollo de una de las obras de infraestructura más importantes de la ciudad, que a la fecha registra un avance del 65%.

La Ing. Fuentes, en la esquina de Colón y San Juan, mantuvo un encuentro con funcionarios municipales, técnicos y profesionales que se encuentran trabajando en la carpeta de rodamiento y bocacacalles en el tramo de Pedro León Gallo hasta La Rioja.

Cabe recordar, que al haber concluido los trabajos sobre la calzada oeste en el trayecto de Alvarado y Pedro León Gallo ya se habilitó al paso del tránsito de vehículos.

En cuanto a la calzada este, los trabajos avanzaron desde Alvarado hasta Libertad. Mientras que, de acuerdo al cronograma, este jueves se comenzó con la demolición del viejo hormigón entre Libertad y Sarmiento y el viernes se realizará el mismo trabajo entre Sarmiento y San Martín.

Por lo tanto, se recomendó a los conductores tener en cuenta los desvíos para circular en la zona.

La Municipalidad recordó que la primera etapa de la repavimentación de la avenida Colón, entre Lugones y Alvarado, se encuentra finalizada con un total 28 cuadras, 14 de cada lado. Allí, se colocaron rampas para discapacitados y se pintaron las sendas peatonales. Mientras que en el paseo se instalaron nuevos bancos y cestos papeleros.