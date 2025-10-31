Santiago del Estero tendrá un viernes muy agradable con 31ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector noreste.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Hacia la tarde, se anuncia cielo algo nublado, vientos rotando al norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo mayormente nublado, vientos del sector sudeste, una máxima de 29ºC y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. El domingo, en tanto, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste, rotando al sudoeste hacia la noche, y una máxima de 31ºC.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.