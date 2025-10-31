Porción, la nueva forma de comer rico y saludable sin cocinar

La empresa santiagueña presenta su innovadora propuesta de comidas envasadas al vacío, pensada para quienes viven a contrarreloj pero no quieren renunciar al sabor y la calidad de lo casero.

En un contexto donde el ritmo urbano deja cada vez menos tiempo para cocinar, Porción llega a Santiago del Estero para transformar la manera en que comemos todos los días. Se trata de una empresa local especializada en comidas envasadas al vacío con porciones individuales, listas en minutos, que combinan conveniencia, variedad y sabor casero.

La propuesta apunta a estudiantes, profesionales y familias que buscan una alternativa práctica y saludable frente al delivery o la comida rápida. “Queremos que comer bien sea posible incluso en la rutina más apurada”, explican desde la marca.

Cada plato está elaborado con recetas tradicionales y opciones más gourmet —desde tartas y empanadas hasta wok, keppe o lasañas— y cuenta con el respaldo de una nutricionista profesional que supervisa el valor nutricional de cada menú. Todos los productos incluyen su rótulo y tabla nutricional, garantizando transparencia y control en cada comida.

Gracias al envasado al vacío, las comidas mantienen su textura, sabor y aroma como recién cocinadas, sin necesidad de conservantes. Además, el sistema evita la contaminación cruzada con otros alimentos y permite una mayor durabilidad, ideal para quienes desean planificar su semana sin desperdiciar comida.

Con precios competitivos y formatos flexibles —porciones individuales, familiares o planes semanales por suscripción—, Porción se posiciona como la solución urbana que combina practicidad y nutrición al precio de un delivery, pero con la calidad del hogar.

La marca ya abrió sus puertas y se prepara para conquistar el paladar de los santiagueños con una propuesta que promete cambiar el concepto de “comida lista”: hecha en casa, pero sin tener que cocinar.

