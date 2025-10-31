Milei y Mauricio Macri se reencuentran este viernes en Olivos tras las elecciones

El Presidente recibirá este viernes al exmandatario en la Quinta de Olivos, en medio de los movimientos en el Gabinete y del relanzamiento del vínculo entre el Gobierno y el PRO. Karina Milei y Guillermo Francos también participarán del encuentro.

Hoy 09:23

El presidente Javier Milei recibirá este viernes al mediodía al exmandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, en el primer cara a cara tras las elecciones legislativas del domingo pasado. El encuentro, que también contará con la presencia de Karina Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno libertario y el PRO, que vuelve a ganar centralidad en el escenario político.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ingeniero Macri llega a la cumbre con una posición definida de cara a 2027, luego de anunciar que el partido que fundó tendrá candidato propio para las próximas presidenciales.

La reunión se realizará un día después del primer encuentro de Milei con los gobernadores en la Casa Rosada, organizado por Francos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes fueron clave en el restablecimiento del diálogo político. Ambos funcionarios, sin embargo, suenan como posibles salidas del gabinete a partir del 10 de diciembre, aunque continúan mostrando una fuerte actividad institucional.

En paralelo, Mauricio Macri confirmó públicamente la cita y adelantó el tono que llevará al almuerzo: “Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó que vaya y le diga lo que pienso”, comentó desde Chile durante el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por BICE Corp.

El exmandatario remarcó además los ejes de su mensaje al jefe de Estado: “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Milei tiene que recuperar niveles de confianza con equipos, negociación y claridad”. Y agregó: “Me gustaría que no grite más, que dialogue más y que incluya más gente”.

La relación entre ambos comenzó a recomponerse a principios de agosto, tras varios meses de distanciamiento. Desde entonces, se multiplicaron los gestos de acercamiento entre Macri, Karina Milei y referentes libertarios, especialmente en el armado porteño.

El último contacto directo había sido una conversación telefónica de diez minutos el lunes posterior a las elecciones, en la que Milei agradeció el apoyo y felicitó al exmandatario por el desempeño electoral del PRO en la provincia de Buenos Aires.

El almuerzo en Olivos, coinciden fuentes de ambos espacios, será más que un reencuentro político: representa el relanzamiento del vínculo entre Milei y Macri, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar poder y ampliar su base de sustentación política de cara al 2027.