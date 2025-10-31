Las acciones cierran el mes con alzas acumuladas del 140% y el riesgo país recortó un 45%

Este viernes, la Bolsa porteña rebota 4,7% y los títulos soberanos de deuda vuelven a operar en terreno positivo.

Hoy 17:05

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término fue un quiebre en el humor de los inversores. Aunque gran parte del año se caracterizó por tener las pantallas del mercado financiero en rojo, esta semana los bonos y las acciones vivieron un rally histórico que les permitió acumular un alza de hasta 140% en dólares en octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la última rueda de la semana, la Bolsa porteña rebota 4,7% y cotiza en 2.924.314 unidades (US$1962 al ajustar por el CCL), luego de que ayer se tomara una breve pausa tras presentar en estos días algunas de las subas más importantes de su historia. En el panel principal, se destacan Banco Supervielle (+8%), Metrogas (+6,6%) y Transener (+6,6%).

Al ver el recorrido que tuvieron a lo largo del mes, las acciones escalaron tan vertiginosamente que borraron gran parte de las pérdidas que tuvieron en los primeros 10 meses del año. A la cabeza se encontró el papel de Banco Supervielle, con un alza acumulada de 127,4% en 31 días (en el año gana 2,8%); Metrogas trepó 105,5% (en este caso, en el acumulado del año se encuentra 10,3% abajo); y Banco Macro, con un 99,9% en el mes (y una suba del 17,7% en 2025).

“El Merval en CCL experimentó el lunes poselecciones la mayor suba en más de 30 años (+31%), acumulando al jueves ganancias por 41,4% desde el viernes. Con la disparada, el índice recorta las pérdidas del año a apenas 12,2% y a 21,4% desde los máximos de enero de este año (era -37,9% y -44,4% al cierre del viernes pasado, respectivamente). Así, para alcanzar los máximos de enero de este año, se requeriría aún una suba de 27,3%, que podrá ser mayor o menor dependiendo el papel puntual que se mire", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Esto mismo se replicó en las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Mientras que en esta rueda los papeles suben 7,5%, en octubre acumularon un rally de tres dígitos: se destacaron, sobre todo, Banco Supervielle (+141,2% en moneda dura), Banco Macro (+104,5%), Edenor (+10,3%) y Grupo Financiero Galicia (+100,3%).

La historia se repite con los bonos soberanos de deuda, los cuales hoy avanzan hasta 2,9% en el exterior. En el acumulado del mes, llegaron a trepar 33,5% entre los Bonares (es el caso del AE38D) y del 31,1% entre los Globales (GD46D).

Esto permitió que el riesgo país descomprima de los 1081 puntos básicos del viernes, a los actuales 670 puntos básicos. Se trata de un recorte de 411 unidades solo esta semana (-38%) y de 552 unidades en el mes (+45,1%), lo que acerca a la Argentina de volver a acceder a los mercados internacionales de deuda.

“Lo único que cambió en la última semana fue el resultado de la elección, ya que no se realizaron cambios en el gabinete y el equipo económico no introdujo ningún cambio trascendental al programa. Esto es reflejo de que gran parte del castigo a las valuaciones de la deuda soberana hard dollar se explicaba por riesgo político y, ahora que ese riesgo quedó disipado, vuelve a retomarse el camino hacia el reacceso a los mercados", señalaron desde Facimex Valores.