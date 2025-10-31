Con la presencia del intendente Ramón González, asumieron las nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Loreto

En una sesión extraordinaria realizada en el recinto legislativo, el Concejo Deliberante conformó su nueva mesa directiva para el período 2025-2026, que será presidida por el concejal Nicolás Verón.

Hoy 12:35

El intendente de la ciudad de Loreto, Prof. Ramón González, acompañado por su Gabinete Ejecutivo, participó de la Sesión Extraordinaria dónde se conformó la nueva mesa directiva del Honorable Concejo Deliberante, que será presidida por el concejal Nicolás Verón durante el período 2025-2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un importante acto protocolar que subraya el compromiso institucional en la ciudad, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Loreto celebró una Sesión Extraordinaria en la jornada de hoy para llevar a cabo la asunción de sus nuevas autoridades.

El encuentro se desarrolló en el recinto del HCD y tuvo como principal objetivo la conformación de la mesa directiva que guiará los destinos del cuerpo deliberativo durante el período comprendido entre el 31 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

Tras la lectura y consideración del acta anterior, se procedió a la jura y asunción de las nuevas autoridades electas, quedando la Mesa Directiva conformada de la siguiente manera:

Presidente: Nicolás Verón

Vicepresidente Primero: Gerardo Corvalán

Vicepresidente Segundo: Germán Fernández

Secretario Parlamentario: Dr. Oscar Tapia Maza

Participaron de la Sesión Extraordinaria los concejales Nicolás Verón, Romina Lizardo, Gerardo Corvalán, Máximo Rojas, Germán Fernández y Daniela Morales. Se registraron las ausencias del concejal Alejandro Carballo (con aviso), y las inasistencias de Lucas Antón y Fabiana Córdoba (sin aviso).

La presencia del Intendente Ramón González en el acto fue resaltada como un gesto de apoyo y respeto hacia la autonomía y el trabajo del Poder Legislativo municipal.

Junto al ejecutivo, asistieron representantes de la fuerza policial y vecinos de la comunidad, quienes acompañaron este relevante momento que marca el inicio del nuevo ciclo deliberativo en la ciudad.

Finalizado el orden del día, la sesión fue concluida formalmente, dando inicio a un nuevo año de labor parlamentaria enfocado en la legislación y el bienestar de los loretanos.