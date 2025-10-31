Tras los triunfos de Nicolás, Red Star y Juventud, el Pre-Federal “60 años de Canal 7” se pone al día con duelos pendientes

Este viernes la acción sigue con duelos por las Zonas 1 y 2, correspondientes a la primera fecha del certamen de básquet.
El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” sigue con la acción y este viernes 31 de octubre se pone al día con los duelos pendientes de la primera jornada y de la fecha 1.
Cronograma completo.
Duelos pendientes Zona 2: Fecha 1 / lunes 27
Huracán 58-86 Nicolás Avellaneda
Duelos pendientes Zona 2 - Fecha 10 / miércoles 29
Olímpico 73-81 Nicolás Avellaneda
Duelos pendientes Zona 2: Fecha 1 / jueves 30
Normal Banda 53-63 Red Star
Zona 1
Juventud 75-68 Quimsa
Duelos pendientes Zona 1: Fecha 1 / viernes 31 - 22:00
Sportivo Colón vs. Jorge Newbery
Tiro Federal vs. Belgrano
Zona 2
Olímpico vs. Independiente
ACLARACIÓN:
Quedan pendiente disputarse los duelos:
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).
Tiro Federal vs Quimsa (Postergado).
Todos los resultados – 2° fecha
Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa
Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).
Todos los resultados – 3° fecha
Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano
Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente
Todos los resultados – 4° fecha
Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa
Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda
Todos los resultados – 5° fecha
Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud
Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico
Todos los resultados – 6° fecha
Zona 1
Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón
Quimsa 68-65 Juventud
Belgrano 81-77 Tiro Federal
Zona 2
Red Star 80-66 Normal Banda
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Independiente 74-81 Olímpico
Todos los resultados – 7° fecha
Zona 1
Juventud 73-70 Belgrano
Sportivo Colón 75-76 Tiro Federal
Jorge Newbery 84-54 Quimsa
Zona 2
Huracán 62-63 Independiente
Red Star 67-80 Nicolás Avellaneda
Normal Banda 66-65 Olímpico
Todos los resultados – 8° fecha
Zona 1
Quimsa 74-69 Sportivo Colón
Tiro Federal 74-64 Juventud
Belgrano 97-70 Jorge Newbery
Zona 2
Independiente 41-84 Red Star
Olímpico 88-59 Huracán
Nicolas Avellaneda 84-55 Normal Banda
Todos los resultados – 9° fecha
Zona1
Quimsa 65-84 Belgrano
Jorge Newbery 73-77 Tiro Federal
Sportivo Colón 62-67 Juventud
Zona 2
Normal Banda 62-68 Huracán
Nicolás Avellaneda 88-55 Independiente BBC
Red Star 81-76 Olímpico
Todos los resultados – 10° fecha
Zona 1
Juventud 77-79 Jorge Newbery
Belgrano 110-79 Sportivo Colon
Tiro Federal vs Quimsa (Postergado).
Zona 2
Huracán 64-84 Red Star
Independiente 67-69 Normal Banda
Olímpico vs Nicolás Avellaneda (Postergado).
Posiciones
Zona 1
Juventud (6-4)
Jorge Newbery (6-3)
Belgrano (6-3)
Tiro Federal (6-2)
Quimsa (3-6)
Colón (0-9)
Zona 2
Nicolás Avellaneda (10-0)
Red Star (6-4)
Huracán (3-7)
Normal Banda (3-6)
Olímpico (4-4)
Independiente (2-7)