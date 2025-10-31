Tras la hazaña de Palmeiras, crece la presión para cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores

El presidente de la CBF dejó abierta la posibilidad de que el partido decisivo se juegue en Brasil, mientras Brasilia y Belém se postulan como alternativas a Lima.

Hoy 14:29

Palmeiras logró una remontada histórica ante Liga de Quito y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2025, que definirá el título contra Flamengo, asegurando así una definición 100% brasileña. El partido estaba previsto originalmente en Lima, Perú, pero tras la hazaña paulista, comenzaron a circular rumores sobre un posible cambio de sede.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, estuvo presente en el Allianz Parque de San Pablo y, tras la clasificación de Palmeiras, no esquivó el tema: dejó abierta la puerta a que la final se juegue en Brasil si ambos clubes lo solicitan y la CONMEBOL da su aprobación.

“El diálogo es constante; es la base de nuestra gestión. Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible. Las ciudades de Brasilia y Belém expresaron sus opiniones por iniciativa propia; depende de Palmeiras y Flamengo”, señaló Xaud, dejando entrever que la decisión final recae en los equipos.

Por ahora, la CONMEBOL mantiene la sede en Lima, programada para el 29 de noviembre, pero con una final 100% brasileña, la posibilidad de trasladarla a territorio local se abrió nuevamente. La CBF actuaría como mediadora en las conversaciones para facilitar cualquier eventual cambio.

La historia se repite: Palmeiras y Flamengo ya se enfrentaron en la final de la Libertadores 2021 en Montevideo, donde el equipo paulista se consagró campeón con un gol de Deyverson en tiempo suplementario, recordando la intensidad y rivalidad que volverán a mostrar en esta edición.