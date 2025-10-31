“El consumidor viene muy golpeado”: alertan por nuevos incrementos en noviembre

Javier Alexandro, titular de la Asociación de Defensa al Consumidor, aseguró que los aumentos en combustibles, prepagas y telefonía tendrán un efecto inmediato en los precios y pidió políticas para fortalecer el salario y el consumo.

Hoy 14:49

El mes de noviembre arranca con una serie de incrementos en distintos rubros de la economía. Suben los combustibles, los alquileres, la medicina prepaga y los servicios de telefonía celular. Desde la Asociación de Defensa al Consumidor advierten por el impacto en el bolsillo y piden medidas para reactivar el consumo.

El presidente de la entidad, Javier Alexandro, explicó en diálogo con Noticiero 7 que “lamentablemente se registran nuevos incrementos que se dan de forma continua”.

“El combustible también vuelve a aumentar y eso repercute en toda la cadena de industrialización e industrias. Las prepagas y la telefonía celular suben entre un 2 y un 3%, y los alimentos también vienen con aumentos constantes”, detalló.

Alexandro señaló que las subas tienen un impacto inmediato y negativo en los consumidores, quienes “ya vienen muy golpeados”.

“Una vez pasadas las elecciones, lo que busca tanto el sector industrial como el comercial es un poco de calma en el mercado. Si bien el Gobierno viene haciendo un buen trabajo en lo macroeconómico, ahora debe enfocarse en la microeconomía: incentivar el consumo con programas de financiación, baja de tasas de interés, promociones y descuentos”, explicó.

El referente sostuvo que en la provincia el bono otorgado ayudó a amortiguar los efectos de la inflación y la caída del consumo, aunque aseguró que en el centro “se nota poco movimiento”.

“El sector comercial e industrial estaba esperando que pasen las elecciones para poder reactivar el consumo”, afirmó.

Según Alexandro, el combustible es un insumo fundamental para la producción y su incremento genera “una suba generalizada”. También mencionó que los aumentos en los alquileres provocan un efecto en cadena que encarece cocheras y expensas.

De cara a lo que resta del año, anticipó que noviembre y diciembre serán meses difíciles, ya que el consumo suele incrementarse en las fiestas y eso presiona los precios.

El dirigente recordó que la inflación acumulada hasta septiembre fue del 21%, una cifra considerablemente menor que la de años anteriores (211% en 2023 y 117% en 2024). No obstante, algunas consultoras privadas estiman que el 2025 podría cerrar con una inflación entre el 30 y el 32% anual.

“A diferencia de otros años, las paritarias no superaron el 6 o 7%, por lo que los salarios han quedado rezagados. Ahora hay que apuntar a recomponer el poder adquisitivo para impulsar el consumo”, remarcó.

Finalmente, recomendó a los consumidores comparar precios y tener cuidado con las promociones, ya que muchas veces “pueden ser engañosas”. También pidió precaución al tomar créditos hasta que se acomoden las tasas y el Gobierno anuncie nuevos programas de incentivo al consumo.