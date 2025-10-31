La carta de Cristina Fernádez de Kirchner que causó tensión en el gabinete de Kicillof

Es incierta la continuidad de los ministros que responden a CFK. “Sin son tan leales, que se vayan”, desafían desde el entorno del gobernador bonaerense.

Hoy 14:56

La carta de la expresidenta Cristina Kirchner, en la que responsabilizó a Axel Kicillof del traspié electoral del 26 de octubre por haber desdoblado los comicios, agitó nuevamente la convivencia en el peronismo bonaerense. Y el impacto, aún impredecible, recae en primera instancia en la conformación del gabinete de la provincia de Buenos Aires.

“Sin son tan leales, que se vayan, pero no va a suceder”, manifestaron cerca del gobernador de la provincia de Buenos Aires, tras la difusión del escrito de la líder del Partido Justicialista.

En La Plata, el mensaje de CFK generó un malestar puertas adentro que con el correr de la mañana empezó a hacerse notar. La comunicación de la expresidenta, además, se dio en la antesala de una reunión que Kicillof mantendrá este viernes con los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro.

En ese encuentro, algunos jefes comunales le pedirán al gobernador que profundice el divorcio político con el kirchnerismo duro y que acelere el armado en vistas al 2027. Ese divorcio, esperan algunos intendentes, incluye la salida de los ministros que responden a CFK y que hoy forman parte del gobierno bonaerense. Los recientes sucesos obligaron a cambiar la locación: en principio iba a ser en la gobernación bonaerense, pero ahora será en el corazón del Parque Pereyra Iraola.

En principio, componen ese grupo Juan Martín Mena (Justicia y Derechos Humanos), Nicolás Kreplak (Salud), Daniela Vilar (Ambiente), Florencia Saintout (Instituto Cultural), Marina Moretti (Instituto de Previsión Social), Homero Giles (IOMA).

El Gabinete de Kicillof también tiene presencia del Frente Renovador de Sergio Massa con la conducción del ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci.

“Ayer Milei lo dejo afuera de la reunión, hoy Cristina lo ataca frontalmente. Todo dicho. Nosotros tenemos que sostener la Provincia y poner un presidente peronista en 2027″, deslizó a Infobae un ministro provincial que responde al esquema político de Kicillof.

Formalmente, cerca del gobernador plantearon que “la carta no causó sorpresa, porque repite los argumentos amañados que desde ese sector se están tratando de instalar desde el domingo pasado. Estos argumentos son desmentidos por la realidad, ya que la estrategia de septiembre funcionó y la de octubre no. No solo en la provincia, sino en todo el país”.

En la carta de Cristina hay una línea final que da cuenta de que la voluntad de los funcionarios del cristinismo a priori no es renunciar del Gabinete. “Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción”, cerró su escrito.

“La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires -la derrota a diferencia de otros gobernadores peronistas- obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento. No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los ‘expertos y analistas’”, planteó CFK en su escrito y apuntó directamente contra Kicillof al remarcar que “en privado (por la característica del planteo) también sostuve que adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un ‘efecto balotaje’ que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre”.