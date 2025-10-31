El Cementerio La Piedad permanecerá abierto este sábado 1 y domingo 2 de noviembre

La Municipalidad llevará a cabo un operativo integral en La Piedad al conmemorarse los días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

Hoy 20:09

Con motivo de conmemorarse los días de Todos los Santos y de Los Fieles Difuntos, este sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el cementerio “La Piedad” permanecerá abierto en horario corrido de 7 a 19 horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Debido a la gran concurrencia que se espera durante ambas jornadas, el municipio organizará un operativo integral en el interior y en los alrededores de la necrópolis para brindar una mejor atención a los deudos.

Asimismo, se comunicó que el día domingo a partir de las 9 se celebrará el oficio religioso en honor a los difuntos en la capilla de la necrópolis.

Durante la jornada del viernes, funcionarios de diversas áreas de la comuna mantuvieron una reunión de trabajo en La Piedad para definir los detalles del operativo.

El secretario de Gobierno, Néstor Machado, informó que "para ordenar el movimiento de transeúntes y de vehículos, organizar a los vendedores y prestar servicios de atención médica, intervendrán las áreas de Tránsito, Calidad de Vida y Salud". Además se reforzará el servicio de limpieza durante las dos jornadas y se tendrá la colaboración permanente de Defensa Civil municipal.

Los agentes de tránsito se ocuparán del ordenamiento de los vehículos particulares, de los servicios de transporte y de los cruces peatonales en las adyacencias, y en interior del cementerio. Precisamente, quienes ingresen al predio de automotores deberán hacerlo por calle Islas Malvinas y salir por calle Pio XII.

Por su parte, el personal del cementerio facilitará la orientación a los visitantes con mapas y guías que requieran indicaciones para encontrar el monumento en el que yacen los restos de sus seres queridos.