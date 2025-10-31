Ingresar
Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como ministro del Interior

A tan solo un mes y medio de su asunción, el ahora ex funcionario anunció su dimisión en medio de la reestructuración del Gabinete impulsada por el presidente Javier Milei.

Hoy 21:45

Tras la renuncia del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunciada este viernes a la noche, su máximo hombre de confianza, Lisandro Catalán, también anunció que deja el cargo de ministro del Interior. Ambas bajas se da en el contexto de los cambios que pone en marcha el presidente Javier Milei luego de la victoria electoral del domingo.

"Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", anunció Catalán en su cuenta de la red social X.

Sin dar explicaciones de su renuncia, Catalán agradeció al Presidente la posibilidad de ocupar el cargo de ministro del Interior y anticipó que seguirá a disposición para lo que necesite. "Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", escribió.

Catalán es un hombre de máxima confianza de Francos. Hace años que lo acompaña en diferentes cargos y lo hizo cuando se sumó al gobierno libertario. Su momento de mayor exposición política ocurrió tras la derrota electoral del 7 de septiembre. Tras la paliza en contra, el Gobierno decidió ascender la secretaría del Interior, que ocupaba Catalán, a ministerio con el objetivo de mejorar la relación con los gobernadores, que en entonces se complicaba cada vez más.

