Vélez busca afianzarse en zona de clasificación ante un necesitado Talleres

Vélez Sarsfield enfrentará este sábado desde las 17:00 a Talleres de Córdoba, en el Estadio José Amalfitani, por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino, con Bryan Ferreyra en el VAR, y transmitido en vivo por TNT Sports.

El Fortín, ya clasificado a los octavos de final de la Zona B, buscará seguir sumando para mantenerse en los primeros puestos y asegurar la localía en los cruces de eliminación directa. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto acumula 25 puntos y llega en buen momento, con siete unidades de las últimas doce posibles, por lo que intentará aprovechar su localía ante un rival en apuros.

Por su parte, Talleres vive una situación crítica en los promedios. El equipo de Carlos Tevez se ubica 27° en la tabla anual con 27 puntos, apenas uno por encima de San Martín de San Juan, que hoy estaría descendiendo. La T necesita ganar sí o sí para alejarse de la zona roja y aprovechar que el Santo sanjuanino enfrenta a Godoy Cruz, rival directo con las mismas unidades que los cordobeses.

Probable formación de Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quiros, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Posible once de Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Luis Angulo; Rick. DT: Carlos Tevez.

En Liniers se cruzarán dos realidades: Vélez busca consolidarse como protagonista del Clausura, mientras que Talleres juega una verdadera final por la permanencia.