Rosario Central se quedó con la tabla anual y jugará una nueva final

Con el triunfo ante Instituto en Córdoba, el Canalla sacó boleto a otra definición por un título.

Hoy 00:24

Rosario Central sigue de festejo. El Canalla venció por 3-1 a Instituto en Córdoba, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y con ese resultado nadie podrá alcanzarlo en la tabla anual. De esta manera, el equipo rosarino se garantizó disputar la Supercopa Internacional 2025, donde enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones, instancia en la que Platense ya espera rival.

El conjunto dirigido por Ariel Holan necesitaba apenas un punto en las últimas tres fechas para quedarse con la tabla general de la temporada, pero selló el objetivo con una nueva victoria sólida, que además lo dejó como único líder de la Zona B tras la derrota de Deportivo Riestra ante San Lorenzo. El triunfo frente a la Gloria ratifica el gran momento futbolístico de Central, que cerrará el Clausura con la ilusión de sumar otra estrella.

La Supercopa Internacional enfrenta al equipo con más puntos en la temporada contra el campeón del Trofeo de Campeones, torneo que reúne a los vencedores del Apertura y el Clausura. En este caso, Platense, ganador del Apertura, ya tiene su lugar asegurado y espera rival para la final del Trofeo de Campeones, que saldrá del actual Clausura.

El antecedente más recordado de este certamen fue la primera edición disputada en Abu Dabi en 2023, cuando Racing se impuso 2-1 a Boca en el Estadio Hazza bin Zayed. Curiosamente, en aquella oportunidad la Academia había ganado también la tabla anual, por lo que el Xeneize participó como segundo mejor ubicado, una situación que podría repetirse si Rosario Central también se consagra campeón del Clausura y luego derrota a Platense en el Trofeo de Campeones.

Hasta el momento, los ganadores de la Supercopa Internacional fueron Racing, Talleres de Córdoba (que venció a River en Asunción) y Vélez, que superó a Estudiantes en la última edición disputada en Avellaneda. Ahora, Rosario Central buscará inscribir su nombre entre los campeones del certamen y coronar un año soñado en el fútbol argentino.