Con Mastantuono desde el inicio, Real Madrid goleó al Valencia y se mantiene en la cima

Dos del francés, uno de Bellingham y otro de Carreras, le dieron los tres puntos al Merengue, que se afirma en la cima del campeonato.

Hoy 19:25

El Merengue está dulce y no se corta. Real Madrid goleó a Valencia y se escapa en la cima de la tabla en LaLiga de España. Con dos de Kylian Mbappé, un golazo de Bellingham y el cuarto de Carreras, el Merengue llegó a 30 unidades y le sacó siete de distancia al Villarreal, a la espera de que juegue el Barcelona.

Fue un partido sin sobresaltos para el conjunto blanco. Desde el inicio le hizo sentir la localía al Valencia, que dejó en evidencia porque está en la pelea por permanecer en la primera división de España. La ventaja pudo haber sido mayor, pero Vinicius malogró un penal en la primera mitad.

La ventaja la sacó en el primer tiempo. Mbappé cambió un penal por gol para el primer grito en el Bernabéu. Minutos después, el propio Kiky metió una linda volea para estirar la ventaja, con un Valencia que ya sufría la diferencia de jerarquía. Sobre el cierre de los primeros 45 minutos, Jude Bellingham sacó un bombazo de lejos para el 3-0.

En la segunda parte, el equipo de Alonso se dedicó a mover la pelota y ganar en confianza. Mastantuono siempre trató de asociarse con sus compañeros y se entendió muy bien con Fede Valverde, que jugó de lateral derecho. El cuarto llegó sobre el final, con un golazo de Alvaro Carreras. El zurdo controló y sacó un tremendo remate que se colgó en el ángulo del arquero.

Por primera vez desde su llegada al Madrid, Franco Mastantuono disputó la totalidad de los minutos. Venía de jugar seis contra la Juventus y no ingresó en el Clásico ante Barcelona. Se paró de extremo derecho en ataque junto a Vinicius y Mbappé. Estuvo muy participativo, pidió la pelota y buscó asociarse con Arda Güler y Bellingham para generar juego. Otro detalle, cada vez que se aproximaba a ejecutar un tiro de esquina, recibía aplausos por parte de sus hinchas.

De esta manera, el Merengue confirmó su gran momento en la temporada. Primero en el campeonato local y con puntaje ideal tras tres presentaciones en Champions League. Justamente, su próximo partido será por el torneo internacional. El próximo martes 4 de noviembre visitará a Liverpool en uno de los encuentros más atractivos de la semana.