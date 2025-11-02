Domingo Cavallo: “El triunfo de Milei abre la posibilidad de crecimiento, pero urge avanzar en política monetaria”

El exministro de Economía analizó las elecciones de medio término y planteó críticas al Gobierno, al tiempo que propuso medidas inspiradas en su gestión de los 90 para garantizar libertad cambiaria y fortalecer la economía.

Hoy 11:15

El exministro de Economía Domingo Cavallo publicó un análisis sobre el contundente triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones de medio término, que según su interpretación, “abre la posibilidad de que los próximos dos años sean de estabilidad, reactivación y crecimiento sostenidos”.

No obstante, Cavallo aprovechó su tribuna para presionar al Gobierno a avanzar en política monetaria, cambiaria y financiera, criticando lo que definió como una estrategia “tan poco liberal como la que había existido ininterrumpidamente desde 2002”.

El exministro destacó el respaldo de Donald Trump y de Scott Bessent, el fondo que opera bonos para reducir el riesgo país, como un impulso para “reabrir el acceso de Argentina al mercado internacional de capitales”.

Sin embargo, cuestionó la utilización de recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria para sostener el valor del peso frente al dólar, calificando esta medida como “una suerte de continuidad con fondos del Tesoro americano” y como una estrategia contradictoria con el objetivo de consolidar la baja del riesgo país.

Cavallo advirtió que es difícil que los inversores confíen en que la economía argentina avanza hacia la libertad económica mientras la convertibilidad del peso siga limitada por restricciones al movimiento de capitales y el dólar no tenga el carácter de moneda de curso legal.

El economista planteó varias medidas basadas en su gestión durante los años 90:

Eliminar todas las restricciones cambiarias , permitiendo el libre movimiento de capitales .

, permitiendo el . Otorgar al dólar el carácter de moneda de curso legal , de modo que cualquier transacción monetaria o financiera cuente con seguridad jurídica .

, de modo que . Dar jerarquía de ley del Congreso a estas disposiciones y discutirlas simultáneamente con el proyecto de presupuesto 2026.

A pesar de sus cuestionamientos, Cavallo se mostró optimista. Señaló que los resultados electorales permiten al Gobierno re-energizarse y avanzar hacia un diálogo constructivo.

Confía en que las conversaciones con el secretario del Tesoro de EE. UU. y la renegociación del acuerdo con el FMI, junto con las ideas monetarias del presidente Milei durante la campaña de 2023, podrían llevar al país a un sistema monetario, cambiario y financiero basado en la convertibilidad del peso y el curso legal del dólar.

Si estas medidas se implementan, vaticinó que en 2026 podría lograrse una caída sostenida de la inflación y una reactivación vigorosa de la economía, similar a lo que ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem desde abril de 1991.