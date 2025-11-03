Joven muere por agotamiento laboral tras trabajar casi 80 horas semanales

Cinco días antes de su muerte, Jeong Hyo-wo trabajó 21 horas continuas.

Hoy 10:44

Jeong Hyo-won, un joven de 26 años de Corea del Sur, que se desempeñaba como supervisor en una de las cadenas de cafeterías más populares del país asiático, London Bagel Museum, falleció el pasado julio tras trabajar casi 80 horas a la semana, informó recientemente el diario The Korea Times.

El joven fue encontrado sin vida en un dormitorio perteneciente a la empresa, y posteriormente se confirmó que murió de un paro cardíaco.

Según el Partido de la Justicia del país, cinco días antes de su muerte, Jeong trabajó 21 horas en un solo día, mientras que el día anterior, ingresó a las 9 de la mañana y salió alrededor de la medianoche. Llevaba 14 meses trabajando para la compañía.

Asimismo, se reveló que su contrato incluía 14 horas extras semanales, lo que infringía el límite de 52 horas laborales a la semana que establece la legislación surcoreana. "Parece probable que una combinación de exceso de trabajo crónico y agudo haya provocado su muerte", señaló el partido en un comunicado citado por los medios.

Los últimos mensajes de texto que Jeong envió a su novia, evidencian su agotamiento y estrés, con varios de ellos disculpándose por no poder escribir debido al exceso de trabajo, y asegurando que ni siquiera tenía tiempo para comer durante su jornada laboral.

Por su parte, el Ministerio de Empleo y Trabajo del país, inició una inspección especial de la cadena de cafeterías, después de que la familia del joven solicitara que su muerte fuera clasificada como un accidente laboral y fuera investigada. La compañía ha rechazado continuamente las denuncias.