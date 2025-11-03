Rubén Torres asumirá como diputado en lugar de Diego Santilli

Militante de La Libertad Avanza en Ezeiza, Torres responde a Sebastián Pareja y ocupará la banca dejada por Santilli.

Hoy 11:09

La designación de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior abrió la posibilidad de que una nueva figura ocupe un lugar en la Cámara de Diputados. Ese nombre es el de Rubén Torres, un militante libertario del partido bonarense de Ezeiza que responde al armador político de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.

El flamante diputado ocupó el 19° lugar en la lista violeta y el domingo por la noche había quedado parcialmente afuera debido a que el oficialismo había conseguido 17 bancas.

Pero la decisión de Javier Milei de poner al frente del Ministerio del Interior a Diego Santilli, cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, le abrió un lugar sorpresivamente.

Cabe destacar que la posición 18 era de Ana Tamagno, diplomada en letras, cantante de “La Banda Presidencial” y esposa del biógrafo oficial de Milei, Marcelo Duclos.

Sin embargo, la ley de paridad de género obliga a que Santilli sea reemplazado por el varón que sigue en la lista. Y ese es Rubén Torres.

La integración de Torres a la Cámara de Diputados fortalece a Pareja, que había quedado debilitado tras armar las listas que cayeron por 14 puntos en las elecciones bonaerenses.

De este modo habrá cinco nombres del armador bonaerense en la Cámara Baja. El primero es el propio Sebastián Pareja, que estará acompañado de otros tres dirigentes: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera.

Esta última es hija del polémico Ramón “Nene” Vera, un expuntero peronista que se pasó en 2023 a las listas libertarias y que hace unas semanas tuvo un fuerte cruce con Daniel Parisi, más conocido como “Gordo Dan”.

Torres responde en primer término a Pablo López, jefe político libertario de Ezeiza y que integra el armado que motorizó Sebastián Pareja desde el año 2022.

En sus redes sociales, el futuro diputado tiene fotos y mensajes que apoyan a Milei, Pareja y Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia.

También, el PRO pierde un lugar en la Cámara de Diputados, que se suma a la partida de siete legisladores que responden a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y futura senadora nacional.

Con la nueva distribución de bancas, el oficialismo sumará entre propios y aliados unos 110 legisladores. Con esta base es que Milei tratará de aprobar varios proyectos clave para la segunda etapa de su gestión.