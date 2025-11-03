El intendente electo de Villa Atamisqui consideró que "el desafío es empezar a crear fuentes de trabajo"

El ingeniero Víctor Rosales mantuvo un diálogo con Radio Panorama donde se refirió a las proyecciones de cara a su gestión al frente del municipio, tras imponerse en las últimas elecciones.

Hoy 13:29

El intendente electo de Villa Atamisqui, ingeniero Víctor Rosales, dialogó con Radio Panorama sobre las proyecciones de su próxima gestión al frente del municipio, tras imponerse en las últimas elecciones.

“Hicimos una buena elección, con una campaña estratégicamente inteligente. Usamos mucho las redes sociales, entendimos la nueva forma de hacer política, hablando con el vecino casa por casa para contarles nuestra propuesta”, destacó Rosales.

El jefe comunal electo señaló que su proyecto de gobierno se basa en múltiples pilares, entre ellos la educación y la obra pública, con el acceso al agua como una prioridad. “Hay muy buenas perspectivas al respecto y estamos gestionando, manteniendo reuniones con el gobernador Zamora, que nos ha dado todo su apoyo”, detalló.

En materia educativa, Rosales remarcó que el voto joven fue un componente importante de su triunfo. “Tenemos que aprovechar y potenciar esa energía joven. Es importante que los jóvenes se inserten en el sistema educativo y trabajen en el área. Tratamos de llevar carreras terciarias a la localidad para evitar que los estudiantes deban viajar a la Capital, con los gastos que eso implica para muchas familias humildes”, explicó.

Rosales, que proviene del sector rural, sostuvo que su objetivo es “vencer la pobreza cultural con educación”. “Lo imposible no existe. Yo pude estudiar, y quiero que muchos jóvenes también puedan hacerlo”, agregó.

En relación al desarrollo económico, el intendente electo subrayó: “Hay poca fuente de trabajo en Atamisqui y el desafío es empezar a crear empleo en el sector privado, con el turismo y lo cultural, porque tenemos mucha historia y tradición”.

Finalmente, Rosales concluyó: “Tenemos que pensar en un Atamisqui pujante, con todos adentro”.