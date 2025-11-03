Israel identificó los restos de los últimos tres rehenes entregados por Hamas

Omer Neutra (21), Oz Daniel (19) y Asaf Hamami (40) eran soldados secuestrados el 7 de octubre de 2023. Hamas aún debe entregar los cuerpos de otros ocho rehenes.

Hoy 14:22

Las autoridades israelíes identificaron este lunes los restos de tres rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y trasladados a Gaza, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado. Los cuerpos fueron recuperados ayer la por Cruz Roja.

"Tras la conclusión del proceso de identificación, representantes de las FDI (ejército) informaron a las familias de los rehenes muertos en acción que sus seres queridos han sido repatriados e identificados", señaló el comunicado.

Los restos son del capitán estadounidense-israelí Omer Neutra, de 21 años de edad que murió al ser secuestrado, del cabo Oz Daniel de 19 años, y del coronel Asaf Hamami, de 40, el oficial de más alto rango asesinado por Hamás.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, anunció este lunes que Israel entregó los cuerpos de 45 palestinos, en el marco del mismo acuerdo.

Según los términos del pacto, Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos por cada rehén muerto restituido.

Hamás ha entregado a Israel los restos de 20 de los 28 rehenes muertos que seguían en Gaza y que debían ser devueltos al principio de la tregua en octubre.

En la primera fase del acuerdo de tregua, Hamas liberó el 13 de octubre a sus últimos 20 rehenes vivos, tomados en sus ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desataron la guerra en la Franja de Gaza.

Ese día, Hamas debía entregar los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, pero luego anunció que lo haría a medida que fueran encontrando los restos en zonas bajo escombros.

Los sucesivos retrasos en la entrega de los cuerpos provocaron indignación en el Ejecutivo israelí.

Según el movimiento islamista, localizar los cadáveres está siendo una tarea "compleja y difícil", en un territorio reducido a ruinas.