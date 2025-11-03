Ingresar
VIDEO: graves incidentes en el Estadio Ciudad de La Banda tras la eliminación de Sarmiento

Momentos de tensión se vivieron al final del encuentro entre el Profe y Atenas de Río Cuarto, cuando un grupo de hinchas del elenco bandeño protagonizó un violento enfrentamiento en la salida del estadio.

Hoy 15:25
Incidentes Sarmiento

La tarde en La Banda terminó de la peor manera. Tras la derrota de Sarmiento por 1 a 0 ante Atenas de Río Cuarto, resultado que decretó su eliminación del Torneo Federal A, se desataron graves incidentes entre simpatizantes del conjunto local.

El hecho ocurrió en el pasillo de salida del estadio, donde un grupo de hinchas comenzó a trenzarse en una pelea que rápidamente se volvió brutal. El episodio quedó registrado en video por uno de los presentes, y las imágenes ya circulan en redes sociales.

A pesar del clima de violencia a la salida, en las tribunas, los jugadores de Sarmiento se retiraron aplaudidos por gran parte del público, que reconoció el esfuerzo del equipo a lo largo del torneo y su entrega en el partido decisivo ante el conjunto cordobés.

