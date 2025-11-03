El Gobierno lanzó la licitación para privatizar más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales

La medida forma parte de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. El ministro Luis Caputo aseguró que el nuevo modelo busca modernizar la infraestructura vial y eliminar los subsidios estatales.

Hoy 18:46

El Gobierno nacional anunció el inicio de una licitación pública nacional e internacional para la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC).

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde precisó que la convocatoria comprende dos nuevos tramos: el Sur–Atlántico–Acceso Sur y el Pampa.

“En total, más de 1.800 kilómetros pasarán a ser gestionados por el sector privado”, indicó Caputo, quien sostuvo que con esta iniciativa se busca reemplazar un modelo deficitario por otro transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro.

El funcionario también destacó que el objetivo central del programa es modernizar la infraestructura vial, fomentar la inversión privada y optimizar el uso de los recursos públicos.

Los corredores incluidos en la licitación

Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur: comprende 1.325 kilómetros , incluyendo las rutas nacionales 3, 205 y 206 , y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas .

comprende , incluyendo las , y las autopistas . Tramo Pampa: abarca 547 kilómetros de la ruta nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La segunda etapa de la RFC contempla un total de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en ocho corredores ubicados en el centro del país, que abarcan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Entre ellos figuran las rutas 3, 5 y 7, así como los accesos a los puertos del Paraná, en el área de Rosario y alrededores.

En esta instancia, el Ejecutivo decidió incluir solo dos de los ocho tramos previstos, mientras continúa la planificación de las próximas etapas del programa de concesión vial.