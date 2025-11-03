El fútbol argentino de luto: falleció Daniel Willington, "el mejor jugador del mundo" según Pelé

El legendario atacante falleció en Córdoba a los 83 años; fue figura de Vélez en su primer título de 1968, brilló en la Talleres y su talento llegó a impresionar al astro brasileño.

El fútbol argentino está de luto. Daniel Willington, uno de los jugadores más talentosos de su generación y símbolo de Talleres y Vélez Sarsfield, falleció este lunes a los 83 años en Córdoba, donde se encontraba internado en el Instituto Modelo de Cardiología. “El Famoso Cordobés”, como muchos lo apodaban —pese a haber nacido en Santa Fe—, dejó una huella imborrable en el fútbol nacional.

Willington debutó con la camiseta de Talleres a los 16 años, tras haber sido alcanzapelotas mientras su padre, Atilio, jugaba en el club. Tuvo dos etapas en la T: de 1959 a 1961 y de 1974 a 1976, cuando marcó uno de los goles más recordados en la historia del club, un tremendo tiro libre ante Belgrano elegido por la institución como El Gol del Centenario.

Su enorme talento lo llevó en 1962 a Vélez Sarsfield, luego de ser descubierto por Victorio Spinetto y fichado gracias a la insistencia de José Amalfitani, que realizó una fuerte inversión para sumarlo al Fortín. En Liniers, Willington desplegó todo su talento como volante ofensivo y fue figura en la obtención del Torneo Nacional 1968, el primer título de la historia de Vélez, bajo la conducción de Manuel Giúdice.

Entre sus anécdotas más recordadas, destaca su duelo ante Pelé, cuando Vélez enfrentó al Santos en un amistoso por la inauguración de la iluminación del estadio José Amalfitani. Aquel día, el propio O Rei quedó maravillado con su juego y lo definió como “el mejor jugador del mundo”.

En 1971 emigró al Veracruz de México, y años más tarde llegó a Huracán, recomendado nada menos que por su amigo Ringo Bonavena. Tras un nuevo paso por Talleres, se retiró en Vélez en 1978, dejando una trayectoria marcada por la elegancia y la calidad. También vistió la camiseta de la Selección Argentina, aunque sin poder consolidarse.

Como entrenador, dirigió a Talleres en varias etapas y también a Vélez entre 1988 y 1989, logrando uno de sus hitos más importantes: el ascenso a Primera División con el club cordobés en 1994.

Con su partida, el fútbol argentino despide a un artista de la pelota, un jugador diferente, dueño de una clase y una personalidad que lo convirtieron en una leyenda eterna de Talleres, Vélez y del deporte nacional.