Milei reúne a los diputados electos de La Libertad Avanza para avanzar en el plan de reformas

El primer encuentro con los 51 legisladores se realizará este martes a las 13 en Casa Rosada. El objetivo es "alinear criterios" para la etapa de transformaciones estructurales que el Gobierno buscará impulsar.

Hoy 07:40

El presidente Javier Milei dará este martes un inicio formal a la coordinación legislativa de la segunda parte de su mandato al recibir, en Casa Rosada, a los 51 diputados electos de La Libertad Avanza (LLA).

El encuentro, programado para las 13 horas en Balcarce 50, reunirá por primera vez al futuro bloque de la Cámara baja a una semana de la victoria electoral.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, esta instancia es clave para "alinear criterios políticos y legislativos de cara a la etapa de reformas estructurales" que el Gobierno planea enviar al Congreso a partir del próximo año.

Entre los asistentes, se destaca la presencia de Diego Santilli, recientemente designado ministro del Interior, quien participará como miembro del Gabinete, aunque también es diputado electo. Además, se espera la asistencia del actual titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El cónclave con los diputados será seguido por una reunión con los senadores electos de LLA el miércoles a las 10, quienes serán recibidos por Bartolomé Abdala, quien continuará como presidente provisional del Senado.

A pesar de la alianza electoral, los legisladores electos del PRO no fueron invitados a este encuentro inicial, marcando una clara diferenciación en la estrategia legislativa del oficialismo.