Murió Diane Ladd, actriz tres veces nominada a los Premios Oscar y madre de Laura Dern

Tenía 89 años y su hija confirmó su deceso. Leyenda de Hollywood, trabajó con Martin Scorsese y David Lynch.

Hoy 07:44

La prolífica actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Oscar y madre de Laura Dern, murió este lunes a las afueras de Los Ángeles, Estados Unidos, a los 89 años de edad.

Ladd fue reconocida con nominaciones por sus interpretaciones en "Alice Doesn't Live Here Anymore", la película de Martin Scorsese de 1974 que le dio reconocimiento internacional; como también por "Wild at Heart" (1990), de David Lynch; y "Rambling Rose", de Martha Coolidge.

Su hija, actriz y ganadora del Oscar, confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado: "Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California".

"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", añadió Dern.

Ladd tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por ser reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.

Su primera película de cine fue en 1966 con el drama criminal “The Wild Angels”, donde compartió pantalla con Nancy Sinatra, Peter Fonda y Bruce Dern (89), también actor y dos veces nominado al Oscar, con quien se casó en terceras nupcias y forjó una familia de artistas que continuó su hija Laura.

En su carrera cosechó un premio BAFTA y nominaciones a cuatro Globos de Oro. En televisión, de hecho, ganó uno de ellos por su rol en la serie Alice, continuadora de la trama de Scorsese, y también fue nominada tres veces a los Emmy.

La salud de Ladd se vio atravesada por una fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad grave que le fuera diagnosticada en 2018.