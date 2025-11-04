Imprudencia y tragedia en Córdoba: un niño resultó herido y su caballo murió electrocutado

Un cable clandestino enterrado de forma precaria provocó una descarga fatal que mató al animal y dejó herido a un niño de 9 años. Ocurrió en Alta Gracia.

Hoy 08:31

La tarde del lunes terminó en tragedia en barrio Parque del Virrey– de la localidad cordobesa de Alta Gracia–, cuando un niño de 9 años resultó herido y su caballo murió electrocutado a causa de una conexión eléctrica clandestina tendida de manera irregular sobre la vía pública.

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, el hecho ocurrió alrededor de las 19. Según testigos, iba montado en su caballo, cuando el animal pisó un cable pelado que se encontraba apenas enterrado y cruzando la calle. La presencia de agua en el suelo y las herraduras del equino crearon un circuito eléctrico mortal.

El caballo recibió una descarga que lo fulminó al instante, cayendo sobre la calle. El niño, sobrevivió de milagro gracias a que la montura y el apero actuaron como aislante. Pero, sufrió golpes y lastimaduras por la caída y por el peso del animal al desplomarse.

Fue trasladado de inmediato al Hospital Arturo Illia, donde recibió curaciones y estudios preventivos. Horas después los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, según publicó el medio AG Noticias.