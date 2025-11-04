Escándalo en un colegio por un alumno que arrojó agua caliente al preceptor

El hecho se registró en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. El estudiante fue cambiado de división y suspendido por 3 días.

Un grave episodio tuvo lugar en un colegio de Río Cuarto, en la vecina provincia de Córdoba, donde un alumno de sexto año arrojó agua caliente de un termo a la espalda y el cuello de un preceptor dentro del establecimiento. El hecho tuvo lugar la semana pasada y generó repercusiones entre estudiantes, familias y la comunidad educativa.

El preceptor agredido no regresó a su trabajo y se encuentra recibiendo atención psicológica, según informa Cadena 3. Tampoco se descarta que inicie una denuncia fuera del ámbito institucional. En las últimas horas, en las rejas del colegio aparecieron carteles con mensajes de apoyo y solidaridad hacia él por parte de los alumnos y los padres.

Un grupo de estudiantes del colegio difundió un texto en respaldo al preceptor: “Queremos expresar nuestro apoyo, cariño y agradecimiento hacia él y su familia. Siempre se ha mostrado con respeto, compromiso y dedicación hacia todos nosotros, y hoy nos unimos para acompañarlo en este difícil momento".

La sanción aplicada al alumno fue una suspensión de tres días y el cambio de división dentro del mismo establecimiento, medida que fue cuestionada por parte del alumnado y las familias, quienes la consideran insuficiente.

Desde el colegio, en tanto, se emitió un comunicado oficial en el que se señala que el caso involucra a un menor de edad y a un integrante del personal, por lo que rige la obligación legal de resguardar sus identidades, imágenes e intimidad, en cumplimiento de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La institución indicó que trabaja internamente con las partes involucradas y con todos los actores escolares.